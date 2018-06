'Ajax haalt Tadic terug naar de eredivisie'

Directeur spelerzaken Marc Overmars en financieel directeur Jeroen Slop zijn nog in gesprek met Southampton over de transfersom. Deze zal beduidend hoger zijn dan wanneer The Saints afgelopen seizoen waren gedegradeerd. Southampton eindigde op een zeventiende plek, één plek boven de degradatiezone. In dat geval zou Tadic voor iets meer dan tien miljoen euro mogen vertrekken.



Tadic was tussen 2010 en 2014 al actief in de eredivisie. In 2010 haalde FC Groningen hem op bij Vojvodina, waarna hij in 2012 een transfer verdiende naar FC Twente. Daar werkte hij samen met Alfred Schreuder, de huidige assistent-coach van Ajax. In 2014 vertrok hij voor 14 miljoen euro naar Southampton, waar hij het afgelopen Premier League-seizoen 36 wedstrijden speelde en zes keer tot scoren kwam.