Ajax heeft Kenneth Taylor, Devyne Rensch en Edson Álvarez terug voor kraker tegen Liverpool

Arne Slot vond Feyenoord voor rust ‘heel matig’ tegen Fortuna Sittard: ‘Hebben we vaker moeite mee’

Feyenoord-trainer Arne Slot was niet tevreden met het optreden van zijn team in de eerste helft tegen Fortuna Sittard (1-1). ,,Heel matig”, zei Slot bij ESPN na het puntenverlies in eigen huis van de Rotterdammers.

23 oktober