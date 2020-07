Ajax hengelt Mohammed Kudus voor vijf jaar binnen

Kudus is als aanvaller op meerdere posities inzetbaar. Sinds zijn debuut bij FC Nordsjaelland speelde de Ghanees 57 wedstrijden in de hoofdmacht, waarin hij veertien keer scoorde.



Kudus is de derde aanwinst voor trainer Erik ten Hag deze zomer. Eerder werden al de Braziliaanse Antony en Maarten Stekelenburg gehaald. Ook hoopt Ajax op de komst van Pierre-Emile Højbjerg. De middenvelder was afgelopen seizoen aanvoerder van Southampton, maar wil zijn contract dat loopt tot 2021 niet verlengen en zal daarom vertrekken. Ajax heeft in de strijd om de Deen concurrentie van Tottenham Hotspur.