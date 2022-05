Ajax juicht mee met Real Madrid en ontloopt grootmachten met plek in pot 1

Podcast | ‘Feyenoord moet oppassen: geen spelers een contract geven uit dankbaar­heid voor wat ze hebben gedaan’

Feyenoord slaagde er niet in de eerste Conference League te winnen. In de finale was AS Roma met 1-0 te sterk. In de AD Voetbalpodcast praat Etienne Verhoeff na over dat duel met Sjoerd Mossou en Mikos Gouka, beiden vanuit Tirana. En ze kijken ook naar de toekomst van Feyenoord. De lessen van de Conference League.

26 mei