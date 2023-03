Ajax komt in zoektocht naar definitieve opvolger voor Marc Overmars uit in Liverpool

Weigering Kökçü voor OneLove-band geen probleem voor VVCS: ‘Belang­rijk­ste is dat hij actie steunt’

Feyenoord-captain Orkun Kökçü steunt de OneLove-actie die komend weekeinde weer in het Nederlandse voetbal wordt gehouden, maar wil niet de speciale band dragen die bij die actie hoort. Kökçü weigerde dat in oktober ook tijdens de vorige actieweek, vanwege zijn religieuze overtuigingen. Toen vond de actie plaats in de week van Coming Out Day. Ajax-aanvoerder Dusan Tadic draagt zondag tijdens de Klassieker wél de band.