Ajax kruipt bij Roda JC door het oog van de naald in penaltyreeks

Ajax heeft in de achtste finales van de KNVB-beker Roda JC pas na strafschoppen verslagen. Na reguliere speeltijd was het 1-1, nota bene ook al door twee strafschoppen. In de verlenging werd niet gescoord.

Ajax-coach Erik ten Hag had in Limburg bepaald niet zijn sterkste formatie het veld ingestuurd. Dat probeerde hij later recht te trekken, onder andere door in de 118e minuut doelman Andre Onana alsnog in te brengen. Deze zag vervolgens van elf meter Mario Engels over schieten. Daarna stopte Onana de penalty van Mitchell Paulissen. Voor Ajax miste alleen Matthijs de Ligt, ook al invaller deze keer.

Ten Hag had voor de gelegenheid in Limburg grotendeels gekozen voor andere spelers dan die afgelopen weekeinde De Graafschap met 8-0 van de mat speelden. In de basis waren alleen Dusan Tadic, Daley Blind en Frenkie De Jong overgebleven. Voor aanvulling zorgden onder meer Klaas-Jan Huntelaar en David Neres. Aanvoerder Hakim Ziyech behoorde tot het groepje dat thuis mocht blijven.

Het maakte de klus er in Kerkrade niet gemakkelijker op. Halverwege was de stand gelijk, 1-1. Tadic maakte de openingstreffer uit een strafschop. Hij mocht aanleggen na een overtreding op Huntelaar. Ongeveer een half uur later mocht Roda onder vergelijkbare omstandigheden gelijkmaken. Paulissen mocht aanleggen van de stip, nadat doelman Kosta Lamprou de doorgebroken Engels, in elk geval volgens de scheidsrechter, uit balans had gebracht.

Vanzelfsprekend drong na de hervatting vooral Ajax aan. Tot uitgespeelde kansen leidde dat nauwelijks. In de 68e minuut probeerde Ten Hag wat meer af te dwingen door De Ligt en Kasper Dolberg het veld in de sturen. De Ligt was gevaarlijk met een schot, dat maar net werd gestopt door doelman Radomir Novakovic. Even later was de jonge Duitse doelman net op tijd in de hoek, om een inzet van Dolberg onschadelijk te maken. Dat maakte de verlenging noodzakelijk.