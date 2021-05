Ajax laat kampioensschaal omsmelten: 42.000 fans krijgen een stukje

De Amsterdammers kregen bij hoge uitzondering een identieke tweede schaal van de KNVB. De echte schaal kan daarom alsnog worden toegevoegd aan het museum.

Ajax geeft alle seizoenkaarthouders namelijk een 'piece of Ajax', zo laat de club in een Twitter-video weten. De kampioensschaal is omgesmolten, waardoor er uiteindelijk ruim 42.000 kleine kampioenssterren konden worden gemaakt. ,,Op deze manier deelt de club het kampioenschap en de 35ste schaal letterlijk met de fans’’, schrijft de club in een statement.

Algemeen directeur Edwin van der Sar zag dat het stadion vrijwel het hele seizoen leeg bleef. ,,Desondanks hebben onze spelers hun steun iedere wedstrijd gevoeld. Bijvoorbeeld via social media en op weg naar het stadion. Eerder lieten we met #XXXVoorjullie al weten dat we het kampioenschap aan de fans opdragen, het delen van de schaal met onze seizoenkaarthouders past daar mooi bij. Zij hebben hiermee een tastbare herinnering aan dit seizoen en zo zijn ze op een unieke manier betrokken bij het kampioenschap.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Voor de actie werd samengewerkt met De Tingieterij, sinds 1985 de leverancier van de schaal. ,,Een heel bijzondere actie van Ajax waar wij graag aan wilden meewerken’’, aldus eigenaar Martin van Zon. ,,Het begon met het smelten van de schaal die is gemaakt van tin en 2.575 gram weegt. Het vloeisel is nauwkeurig aangevuld en vermengd met de juiste hoeveelheid zuiver tin, waarna de sterren zijn gegoten en gepolijst. Daarna zijn ze per post naar de seizoenkaarthouders van Ajax verstuurd. De kampioenssterren wegen 3,45 gram per stuk en bevatten elk 0,06 gram schaal.”

Ajax verzekerde zich twee weken geleden van de landstitel door met 4-0 te winnen van FC Emmen. De week daarvoor was het kampioenschap al officieus binnen, na een 2-0 overwinning op AZ. Met nog twee speelronden te gaan bedraagt de voorsprong op nummer twee PSV liefst veertien punten.

Volledig scherm De schaal. © Ajax.

Volledig scherm Ryan Gravenberch. © Ajax

Volledig scherm Sterretje. © Ajax