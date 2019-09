Ajax laatste drie jaar in Eindhoven kansloos tegen PSV

23 april 2017: 1-0

Ajax is eind april 2017 de enige ploeg die Feyenoord nog van een landstitel af kan houden. De Amsterdammers beleven in aanloop naar PSV-uit een mooie Europese week door na verlenging af te rekenen met Schalke 04, in de kwartfinale van de Europa League. Drie dagen later wacht de topper tegen PSV alweer. De Eindhovenaren beleven een teleurstellend seizoen en zijn op dat moment al uitgeschakeld in de strijd om de landstitel.

Het Ajax van Peter Bosz maakt een vermoeide indruk in het Philips stadion, waar Bertrand Traoré en Amin Younes geblesseerd uitvallen. Halverwege de eerste helft schiet Jürgen Locadia een vrije trap vanaf zo’n 25 meter op fraaie wijze binnen, in een wedstrijd waar de hoogtepunten verder schaars zijn. De meest spannende situatie ontstaat in de 86ste minuut, als Justin Kluivert en doelpuntenmaker Locadia elkaar na een onderling duel in de haren willen vliegen. Ajax komt niet in de buurt van de gelijkmaker en ziet Feyenoord drie weken later de eerste landstitel in achttien jaar veroveren.

Volledig scherm Jürgen Locadia scoort uit een vrije trap de 1-0 tegen Ajax. © ANP

15 april 2018: 3-0

De editie van twee seizoenen geleden is er voor PSV-supporters een om nooit te vergeten. De Eindhovenaren zijn bij winst op directe concurrent Ajax verzekerd van de landstitel en tonen snel dat er voor de Amsterdammers weinig te halen valt in het Philips Stadion. Via Gastón Pereiro komt PSV na ruim twintig minuten op voorsprong. De Uruguayaan tikt binnen nadat Matthijs de Ligt in eerste instantie nog een zekere treffer van Hirving Lozano van de lijn haalt.

Een kwartier later zorgt Luuk de Jong al voor een verdubbeling van die voorsprong. De spits scoort op de hem kenmerkende wijze met het hoofd, uit een voorzet van Joshua Brenet. PSV geeft de ruime marge niet meer uit handen en komt vroeg in de tweede helft zelfs op 3-0, via Steven Bergwijn. De Eindhovenaren vieren hun 24ste landstitel, Ajax eindigt de wedstrijd uiteindelijk met negen man na rode kaarten voor Nicolás Tagliafico en Siem de Jong.

Volledig scherm Siem de jong krijgt rood van Danny Makkelie © Pim Ras Fotografie

Volledig scherm PSV viert het kampioenschap na de 3-0 zege op Ajax. © Pim Ras Fortografie

23 september 2018: 3-0

Bijna een jaar geleden doet Ajax er alles aan om Matthijs de Ligt aan de aftrap te krijgen tegen PSV. De aanvoerder is uiteindelijk niet fit, waardoor Frenkie de Jong centraal naast Daley Blind komt te staan. Een keuze die fataal uitpakt voor de Amsterdammers, De Jong is kansloos in de (kop)duels met Luuk de Jong.

Wederom na ongeveer 20 minuten is het Gastón Pereiro die de score opent. Met zijn vierde treffer ooit tegen Ajax zet hij PSV vanaf randje zestien op voorsprong. Enkele minuten later is het al 2-0. Na een inschattingsfout van Frenkie de Jong (die wordt afgeleid door de buitenspel lopende Lozano) kan naamgenoot Luuk zo doorlopen om de bal doodeenvoudig achter André Onana te schuiven. Als Lozano tien minuten voor rust PSV’s derde treffer binnentikt, is de wedstrijd na 35 minuten spelen al beslist. In de tweede helft verandert niets meer, PSV klopt Ajax voor het derde seizoen op rij in eigen huis.

Over de doelpuntenmakers van vorig jaar hoeft Ajax zich deze zondag in ieder geval geen zorgen te maken. De Jong (Sevilla) en Lozano (Napoli) vertrokken uit Eindhoven, Pereiro staat nog altijd aan de kant na zijn eerdere sleutelbeenbreuk.