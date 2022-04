Ajax legt druk in titelstrijd bij PSV door eenvoudige zege op PEC

Door Johan Inan



Tadic brak de ban na een half uur met een schitterende volley. Klaassen, die kort na rust al de tweede Amsterdamse treffer maakte, nam op fraaie wijze het slotakkoord voor zijn rekening, met een geplaatste bal in de kruising. Voor het eerst in maanden bracht de koploper met frivool combinatiespel en een klinkende zege de achterban in titelstemming.

Ajax verscheen wederom flink gewijzigd aan de aftrap. Ten opzichte van het uitduel met NEC ontbraken naast Lisandro Martínez en Noussair Mazraoui, ook Perr Schuurs en Steven Berghuis in de basisploeg. Laatstgenoemde viel in Nijmegen uit met knieklachten en hervatte vrijdag pas de training. Berghuis nam daardoor plaats op de bank. Daar zaten ook Edson Álvarez, die dit seizoen vaste waarde was, en de herstelde Devyne Rensch.

Naast Kenneth Taylor, één van de weinige lichtpunten tegen NEC, ruimde trainer Ten Hag ook een plek in zijn elftal in voor Mohammed Kudus en Youri Regeer. De rechtsback beleefde een verdienstelijk eredivisiedebuut. Die begon nog wel met een schrikmoment toen Chardi Landu, de verrassing in de opstelling van PEC, de Zwollenaren al binnen veertig seconden op voorsprong leek te koppen. Zijn inzet ging net over.

Volledig scherm Chardi Landu kopt net over het doel van Maarten Stekelenburg. © Pro Shots / Stanley Gontha

Duimschroeven aandraaien

Naarmate de eerste helft vorderde, trok Ajax de duimschroeven meer aan. Dat gebeurde eens zonder echte vleugelspitsen. Dusan Tadic en Sébastien Haller waren de aanvallers, die op zijn tijd werden ondersteund door Davy Klaassen, de diepste middenvelder. Hij zag PEC-goalie Kostas Lamprou bij een afgeketste voorzet in de korte hoek redding brengen. Ook de andere middenvelders van Ajax, Ryan Gravenberch, Taylor en Kudus, slaagden er in kansrijke positie niet in de score te openen, ook om de zoveelste opeenvolgende worsteling te vermijden.

Toen Taylor na een half uur met een subtiel wippertje met rechts Tadic lanceerde, was het wel raak. De captain volleerde de bal na een stuit onberispelijk en fraai in de verre hoek, ook omdat Mees de Wit (komend seizoen AZ) hem daar de ruimte voor gaf: 1-0. Tadic had na de aftrap al iets te vieren: de Servische captain miste, sinds zijn overstap van Southampton in 2018, geen eredivisieduel voor Ajax. Met 124 opeenvolgende optredens nam hij het clubrecord over van oud-doelman Gert Bals.

Tekst loopt door onder foto...

Volledig scherm Dusan Tadic viertde 1-0. © Pro Shots / Jasper Ruhe

Bij die treffer van Tadic bleef het voor rust ook, ook omdat PEC-aanvaller Djavan Anderson de bal van dichtbij niet tussen de palen kreeg. Dat lukte ook Kastaneer kort na rust met een vlammend schot niet. De beslissing viel een paar minuten later aan de overkant, toen Taylor temporiseerde en Tadic de bal meegaf aan de mee opgekomen centrale verdediger Jurriën Timber. Met een subtiele voetbeweging werkte hij de bal tegen de paal, waarna Klaassen de 2-0 binnenliep voor Ajax.

Gemakkelijkste wedstrijden in maanden

Omdat ook de aansluitingstreffer niet aan Kastaneer besteed was, beleefde titelfavoriet Ajax de gemakkelijkste wedstrijd in maanden. Daar deed een grote misser van de worstelende topscorer Haller niets aan af. Het tegen degradatie strijdende PEC bleek niet in staat om nog een slotoffensief te ontketenen. Integendeel, Ajax kreeg het ouderwets op de heupen, waarbij Klaassen met een prachtige krul in de kruising de eindstand op 3-0 bepaalde.

Tekst loopt door onder foto...

Volledig scherm Davy Klaassen juicht voor de 3-0. © Pro Shots / Jasper Ruhe

Na die treffer nam het publiek in de Johan Cruijff Arena al zingend en hossend voor het eerst het woord ‘kampioen’ in de mond. Daarvoor moet Ajax in de laatste week, waarin AZ, sc Heerenveen en Vitesse wachten, nog twee zeges boeken. Bij een misstap van achtervolger PSV tegen Willem II zondag volstaat één overwinning voor Ajax om zich voor de 36ste keer tot landskampioen te kronen.

Goal Alert!

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.