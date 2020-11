Ajax legt oorzaak positieve coronatests bij laboratorium: ‘Dat lijkt ons zeer waarschijnlijk’

Ajax reisde maandag aanvankelijk slechts met 17 spelers richting Denemarken voor het uitduel met Midtjylland in de Champions League. Zo’n vier uur voor de wedstrijd kregen Dusan Tadic, André Onana, Ryan Gravenberch, Zakaria Labyad, Davy Klaassen en Maarten Stekelenburg alsnog toestemming om te spelen. Klaassen en Stekelenburg arriveerden pas ruim twee uur voor de aftrap in Denemarken.

Ten Hag weet niet of Antony in de aanloop naar het thuisduel met Liverpool ook ten onrechte positief is getest op corona. De Braziliaan miste het verloren thuisduel met de kampioen van Engeland (0-1) maar bleek later in de week wel weer inzetbaar tegen VVV-Venlo.