Ajax licht optie in contract Sinkgraven

,,Dat is zeker mooi nieuws’’, aldus Sinkgraven op het YouTube-kanaal van de club. ,,Zeker nu ik een lastige periode heb meegemaakt. Ik wil me nu weer bewijzen. Daar heb ik weer iets langer de tijd voor.’’

Sinkgraven maakte begin deze maand tegen ADO zijn rentree na lang blessureleed. Ook tegen De Graafschap kreeg hij speeltijd. ,,Het gaat heel goed. Het vertrouwen in mijn knie is helemaal terug. Het elftal draait nu ook lekker, dus is het lastig om er tussen te komen maar ik ga mijn best doen.’’