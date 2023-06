Ajax maakt geen gebruik van koopoptie: Lorenzo Lucca terug naar Italië

Lucca kwam in de eredivisie tot veertien wedstrijden, allemaal als invaller. Daarin scoorde hij twee keer. In de Keuken Kampioen Divisie kwam hij eveneens tot veertien wedstrijden voor Jong Ajax. Daarin was hij zes keer trefzeker.

PSV

Branthwaite, die werd gehuurd van Everton, was onder leiding van de inmiddels vertrokken trainer Ruud van Nistelrooij een vaste waarde. De 21-jarige centrale verdediger deed mee in 27 competitiewedstrijden, waarvan de meeste als basisspeler. Hazard en Silva kwamen in de winterstop over van respectievelijk Borussia Dortmund en Wolverhampton Wanderers. Silva was belangrijk in de bekerfinale tegen Ajax. In de strafschoppenserie maakte de Portugees de winnende penalty.