Ajax met veel pijn en moeite in kletsnat Tilburg langs Willem II

Willem II slaagde er als zesde club dit seizoen in om Ajax in de eerste helft van het scoren af te houden. De voorgaande vijf keer, tegen Twente, Utrecht, Heracles, Go Ahead Eagles en AZ, slaagde de titelfavoriet er na rust niet meer in averij te vermijden.



In Tilburg, waar het stadion ondanks de belabberde weersomstandigheden na maanden weer stampensvol zat, lukte dat de Amsterdammers wel. Tien minuten voor tijd, toen Ajax zich ook stuk leek te bijten op de dolende laagvlieger, zorgde uitgerekend Jurriën Timber voor opluchting en blijdschap bij de koploper, door bij de tweede paal een voorzet van Antony binnen te werken.

Even daarvoor stond Timber nog te trekkebenen achterin. De staf stoomde Perr Schuurs klaar, tot Ten Hag een duimpje kreeg van zijn centrumverdediger. Toen Timber bij zijn treffer tegen de paal aan gleed, moest hij zich alsnog laten vervangen door Schuurs.



Willem II was vervolgens niet meer bij machte om Ajax voor de zesde keer een tegengoal en puntverlies toe te dienen. En dat terwijl de thuisclub, met hulp van het teruggekeerde publiek, tachtig minuten lang afstevende op een stunt. Ook doordat Ajax de bevrijdende openingstreffer tien minuten na rust al dacht te hebben gemaakt, toen een aanval over meerdere schijven bij Davy Klaassen belandde. De middenvelder, die opnieuw de voorkeur boven Ryan Gravenberch kreeg, legde terug op Dusan Tadic, die de bal vervolgens in de verre hoek schoof.

Arbiter Pol van Boekel wachtte daarop met de aftrap, tot woede van onder meer Edson Álvarez en Lisandro Martinez. Maar het conclaaf met de VAR bleek terecht. Doordat Antony bij een hoge bal van Klaassen buitenspel stond, keurde Van Boekel de treffer alsnog af. Dat leidde tot een vreugde-explosie in het stadion.



Daar zouden er nog een paar van bij komen. Bijvoorbeeld toen Klaassen een hangende bal oppikte, keeper Timon Wellenreuther omspeelde en dacht te scoren. De glijdende Wessel Dammers redde echter op de doellijn, wederom tot goedkeuring van de fans van Willem II. Ook bij de volgende kans van Klaassen bleef de defensie van de Brabanders met kunst- en vliegwerk overeind.

Ondermaats

Dat Ajax alsnog scoorde in de slotfase, was gezien het overwicht en de kansenverhouding niet heel verwonderlijk. Toch speelden de bezoekers voor rust lang ondermaats. Pas in de laatste tien minuten speelden de Amsterdammers wat kansjes bij elkaar. Zo kreeg Timber een kopbal en een schot (na een fraaie aanval) niet tussen de palen, schoot Antony voorlangs en kon ook Steven Berghuis Willem II-doelman Wellenreuther niet verontrusten.



De thuisclub kreeg zelf de grootste kans, toen Daley Blind de bal verspeelde en de rappe Ché Nunnely op rechts werd gelanceerd. De oud-Ajacied bediende Jizz Hornkamp, maar de nieuwe spits van Willem II verzuimde een verdienstelijk optreden te bekronen met een treffer. Hetzelfde gold in de tweede helft voor Max Svensson, die een schot met links voorlangs zag glijden.

Zo boekte Ajax vier dagen voor de hervatting van de Champions League tegen Benfica in Lissabon een moeizame zege. Daarbij noteerde de ploeg van trainer Ten Hag de negentiende clean sheet van het seizoen. Voor Willem II blijven de degradatiezorgen, ondanks een moedig optreden tegen de koploper, groot.

