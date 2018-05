Ajax-middenvelder Zian Flemming op weg naar PEC Zwolle

Vier maanden cel voor topvoetbal­ler die vijfde landstitel bijna binnen heeft

1 mei De Nederlandse profvoetballer Virgil Misidjan (24) staat op het punt om in Bulgarije voor de vijfde keer op rij landskampioen te worden, maar moet van de rechter vier maanden de cel in. De rechtbank in Breda vindt dat hij vier maanden moet zitten, voor het toebrengen van zwaar lichamelijke letsel aan de 68-jarige Ron van Akelijen uit Roosendaal.