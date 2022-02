Ajax mist Gravenberch tegen Heracles, vraagteken achter Latino's

Door Johan Inan



Ten Hag liet op de persconferentie vrijdag weten de kans klein te achten zondag te kunnen beschikken over Gravenberch. De middenvelder is ziek en heeft de voorbije dagen ook niet getraind. Dat gold ook voor Martinez en Alvarez, die op pad waren voor interlands met respectievelijk Argentinië en Mexico. Zij keren echter niet geheel okselfris terug in Amsterdam.

Martinez, die als centrale verdediger verdienstelijk speelde in de gewonnen interlands tegen Chili en Colombia, kampt met lichte bovenbeenklachten. Alvarez liet het kwalificatieduel van Mexico met Panama al schieten. Of zij inzetbaar zijn tegen Heracles, moet de komende dagen blijken.

Wie wel weer van de partij is, is Mohammed Kudus. De Ghanees liep in de vorig interlandbreak in november een ribblessure op. Zijn derde, vervelende blessure kostte de spelmaker de deelname aan de Afrika Cup. Tegen Heracles keert Kudus na drie maanden terug in de wedstrijdselectie.

Haller

Het treffen met de Almeloërs, die Ajax eerder dit seizoen in bedwang wisten te houden (0-0), gaat voorbij aan Brobbey. De van RB Leipzig teruggehaalde spits was trefzeker in de toppers tegen Utrecht en PSV, maar liep in Eindhoven een knieblessure op. Hoe lang hij precies uit de roulatie is, kon Ten Hag nog niet zeggen. Wel liet de coach, die ook de langdurig geblesseerden Maarten Stekelenburg en Sean Klaiber mist, weten dat de met Ivoorkust uitgeschakelde Sébastien Haller na een paar vrije dagen weer volledig beschikbaar is.