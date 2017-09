Ajax mist kans na kans en geeft zege weg bij ADO

Door Daniël Dwarswaard



Marcel Keizer greep zoals verwacht terug op het vertrouwde 4-3-3-systeem nadat het experiment vorige week tegen PEC Zwolle met vier aanvallers niet was geslaagd. De trainer moest daarom kiezen tussen Klaas-Jan Huntelaar en Kasper Dolberg. Hij koos voor de man in vorm Huntelaar.

Het zorgde aanvankelijk voor rust in het spel van de Amsterdammers. Vooral in de eerste helft hoefde Ajax zich absoluut geen zorgen te maken. Zeker niet toen Joël Veltman uit een vrije trap van Hakim Ziyech de 0-1 binnenkopte. Ajax verzuimde daarna om zichzelf een heel makkelijke middag te bezorgen. Onder meer Huntelaar en Justin Kluivert misten kansen op meer.



Na rust raakte Frenkie de Jong de lat, maar daarna was Ajax het kwijt waardoor ADO Den Haag bleef hopen op een stunt. En die hoop resulteerde in de gelijkmaker van de Noorse spits Bjorn Johnsen die hard en overtuigend scoorde na zwak verdedigen van Ajax. ADO kwam helemaal terug in de wedstrijd en had via Erik Falkenburg zelfs kunnen winnen. Maar de invaller kopte naast.

Ajax bracht met Dolberg een extra spits om alsnog de overwinning te pakken, maar Huntelaar miste een grote kans. Ook een ongekende scrimmage in de blessuretijd leverde wonderbaarlijk genoeg geen doelpunt op. De bij ADO uitblinkende keeper Robert Zwinkels, de man van de wedstrijd, stond steeds in de weg. Ook bij een kopbal van Matthijs de Ligt.



ADO vierde het punt als een overwinning, al was er ook slecht nieuws voor Fons Groenendijk. Invaller Ricardo Kishna viel met een ogenschijnlijk zware blessure uit.