Ajax moet het tegen PSV weer doen zonder de beste kopper tegen specialist Luuk de Jong

Mexx Meerdink en Wouter Goes met AZ tegen Anderlecht én met Onder 19 in Youth League

Het AZ-duo Mexx Meerdink en Wouter Goes wacht mogelijk een knotsgekke 24 uur. Het tweetal zit morgenavond in de selectie van het eerste elftal voor de belangrijke return in de kwartfinale van de Conference League tegen Anderlecht, maar vliegt daarna vliegensvlug naar het Zwitserse Nyon om daar in het finaleweekeinde van de Youth League te spelen.