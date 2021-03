Ajax moet onderzoek Daley Blind afwachten

,,Het was gelukkig niet zijn knie, maar hij viel op zijn enkel en daar heeft hij volgens mij nu last van. Het is nu even wachten wat hij eraan overhoudt", hield De Boer vlak na de wedstrijd nog een slag om de arm. Volgens de bondscoach van Oranje hoefde Blind niet naar het ziekenhuis. ,,Als hij ernstig geblesseerd is, dan legt dit inderdaad een enorme sluier over deze avond. Maar zo ver is het nog niet. We moeten even afwachten. Laten we hopen dat het meevalt. Hij is een belangrijke speler voor ons en Ajax.”