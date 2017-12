Ajax moet Younes missen in topper tegen PSV

Terug in de tijd: PSV klopt Ajax na spektakelstuk

13:42 In aanloop naar Ajax-PSV van zondagmiddag brengen we een aantal klassieke edities van de Nederlandse topper. 42 jaar geleden vernederde PSV onder aanvoering van alltime-topschutter Willy van der Kuijlen Ajax in Amsterdam met 2-4. Alle doelpunten vielen voor rust.