Ajax na riante zege op FC Twente hofleverancier van het Elftal van de Week

Met een hattrick was Sébastien Haller uiteraard een van de uitblinkers bij Ajax tegen FC Twente. Met drie goals had hij een groot aandeel in de riante 5-0 zege. In het Elftal van de Week krijgt hij gezelschap van twee teamgenoten die al langere tijd uitblinken: Steven Berghuis en Lisandro Martínez. Laatstgenoemde was de beste speler van de maanden december en januari en zet zijn goede vorm in februari dus door.