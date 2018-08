Ajax pakt rugnummer 10 af van Ziyech: 'Niet mee eens'

Ajax treft bij behalen play-offs Slavia Praag of Dinamo Kiev

15:08 Het is nog toekomstmuziek, want Ajax moet eerst afrekenen met Standard Luik voordat het aan de play-offs mag denken, maar de mogelijke tegenstander is al bekend. De Amsterdammers nemen het in een eventuele play-off op tegen de winnaar van het duel tussen Slavia Praag en Dinamo Kiev.