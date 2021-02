Ajax reist zonder rechtsback Mazraoui naar Lille

Dat meldt Ajax op het eigen Twitter-kanaal. De 23-jarige vleugelverdediger deed afgelopen weekend tegen Heracles nog 72 minuten mee, maar moest het competitietreffen met AZ twee weken geleden laten schieten. In de kwartfinale van de beker tegen PSV werd Mazraoui in de rust vervangen door Devyne Rensch.

Het ligt dan ook voor de hand dat Rensch in het eerste deel van het cruciale tweeluik vanaf het begin gaat starten. Ajax en Lille trappen morgenavond om 21.00 uur af in Frankrijk. De week erna wacht de return in de Johan Cruijff Arena. Ook Sébastien Haller is niet in het vliegtuig gestapt. De spits werd zoals bekend per ongeluk niet ingeschreven voor de Europa League en moet de verrichtingen van zijn ploeg daarom vanuit huis bekijken.