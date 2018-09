Ajax rekent simpel af met tweedeklasser Te Werve

Drie dagen na de afgang tegen PSV startte Ajax met bijna een compleet andere ploeg. Van alle basisspelers voor de mislukte topper in Eindhoven verschenen allen David Neres en Carel Eiting aan de aftrap in Noordwijk, waar het duel wegens veiligheidsredenen werd gespeeld. De eerstgenoemde Braziliaan kwam alleen tijdens de eerste helft in actie. Bij een voorsprong van 4-0 mocht hij gaan douchen.