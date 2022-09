Ajax sluit roerige transferweek af met ruime zege op Cambuur

Door Johan Inan Een jaar geleden ontsnapten de Leeuwarders in de Johan Cruijff Arena maar net aan de dubbele cijfers (9-0). Van de zestien spelers die toen voor Ajax in actie kwamen, vertrokken er deze zomer negen. En de duurst verkochte speler van de club, Antony, deed destijds niet eens mee.

In tegenstelling tot vorig jaar liet Cambuur-coach Henk de Jong de defensieve stellingen innemen. Dat werkte in het eerste half uur, waarin de bezoekers zich in de drukke trechter vrij simpel staande hielden. Sterker nog, in die fase was de grootste kans ook voor Cambuur. Michael Breij schoot de bal rakelings over.