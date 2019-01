Ajax sluit trainingskamp in VS af met zege op São Paulo

Ajax speelde in tegenstelling tot afgelopen donderdag wel met de sterkste opstelling. De Amsterdammers waren in de eerste helft de bovenliggende partij tegen São Paulo dat tot irritatie van de Ajacieden veel vervelende en onnodige overtredingen maakte. Precies op het moment dat Ajax echt goed begon te spelen, kreeg het een doelpunt tegen. Hernanes scoorde voor de Brazilianen.

Neres

Ajax begon niet goed aan de tweede helft en had geluk dat São Paulo een enorme kans op de 0-2 miste. Maar even later scoorde Ajax wel de gelijkmaker. Kristensen legde terug en Van de Beek scoorde. Daarna was het tijd voor Neres om zich tegen zijn oude club te laten zien. Hij verving Van de Beek. Neres was deze week in het trainingskamp van Ajax de meest besproken man omdat het Chinese Guangzhou Evergrande ruim veertig miljoen voor hem wil neerleggen. Trainer Erik ten Hag liet al weten dat hij niemand meer wil laten vertrekken.