Ajax sluit voorbereiding af met nederlaag bij Borussia Dortmund en is nog verre van klaar voor de competitie

Daarmee incasseerde Ajax voor de derde keer op rij drie tegengoals in de voorbereiding. En het was aan uitblinker Geronimo Rulli te danken dat die voor rust al niet in het netje lagen. Al na vijf minuten moest de vorige week nog blunderende Argentijn vissen, toen Julian Brandt een voorzet van de nieuwe Dortmund-captain Emre Can, die vrij baan kreeg op de rechterflank van Ajax, binnenliep.

Een minuut later kwam Ajax langszij, toen Brian Brobbey een aangesneden voorzet van Steven Bergwijn met zijn kruin de lange hoek in verlengde. Daarop ontspon zich een mooi gevecht, waarin Rulli voor rust steeds een nieuwe voorsprong voor Borussia Dortmund, dat vorig seizoen op de slotdag de titel nog verspeelde aan Bayern München, wist te voorkomen.

Ajax had moeite om de bal te heroveren, maar eenmaal in bezit, zag het veldspel er net als in voorgaande vriendschappelijke wedstrijden niet onaardig uit. Voor rust dan, toen Bergwijn na een flitsende counter ook nog een goede kans op de 2-1 miste. In de tweede helft was het vooral alle hens aan dek bij Ajax. Daarin debuteerde de Kroatische aankoop Jakov Medic, die zonder training vast moest wennen voor de naderende competitiestart tegen Heracles zaterdag.

De boomlange als back-up gehaalde mandekker kon niet voorkomen dat Borussia Dortmund snel de wedstrijd besliste. Nieuweling Felix Nmecha bewees zijn waarde met twee goals van dichtbij, in een fase waarin goed bleek dat Ajax met serieuze tijdnood kampt om vooral de defensie nog van een serieuze kwaliteitsimpuls te voorzien.

Later in de wedstrijd maakten ook reservekeeper Diant Ramaj en aanvaller Carlos Borges hun eerste officieuze minuten voor Ajax. Het trio aankopen heeft samen welgeteld twee wedstrijden op het hoogste niveau in de benen. Zo is het in Amsterdam nog altijd wachten op de topaankopen. Tel daar de aanstaande transfers van steunpilaren Edson Álvarez (West Ham United) en Mohammed Kudus (Brighton) bij op en je weet dat Ajax, waar Steven Berghuis zijn rentree maakte, nog verre van klaar is voor de ouverture tegen Heracles komende week.

De nieuwe trainer Maurice Steijn van Ajax zag dus nogmaals dat zijn selectie nog niet op orde is. Ajax ging eerder in de voorbereiding ook al hard onderuit tegen Anderlecht (3-0) en FC Augsburg (3-1).

Jakov Medic, de Kroatische debutant bij Ajax, draait weg bij Youssoufa Moukoko van Borussia Dortmund.