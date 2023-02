Ajax-spits Brian Brobbey bijt van zich af na twee goals als invaller: ‘Vertrekken? Allemaal onzin!’

Brian Brobbey scoorde twee keer namens Ajax in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur ( 0-5 ), maar toch stond de spits met gemengde gevoelens voor de camera na afloop. Hij stond namelijk niet in de basis van de ploeg van coach John Heitinga en moest het doen met een invalbeurt.

,,Natuurlijk baal je dat je niet in de basis ben begonnen, maar ik stap wel blij de bus in. Als speler wil je heel graag spelen, maar het is aan mij om me keihard terug te knokken", zo vatte Brobbey zijn gevoel samen na afloop van de gewonnen wedstrijd door Ajax tegen Cambuur. Dusan Tadic kreeg de voorkeur in de spits, al maakte Brobbey dus nog wel twee goals als invaller.

,,Als ik erin kom, moet ik gewoon m’n best doen en m’n goals maken en dat deed ik vandaag. Dan maak ik het de trainer vanzelf moeilijk", aldus Brobbey. ,,Als speler wil je vanaf het begin spelen, maar op dit moment probeer ik me gewoon terug te knokken door keihard te werken en belangrijk te zijn voor het team", zei de 21-jarige spits, die de afgelopen zomer voor zo'n zestien miljoen euro werd teruggekocht door Ajax. De spits is dan ook niet van plan om snel weer te vertrekken uit Amsterdam.

,,Ik las vorige week iets dat ik misschien in de zomer wegga, maar dat is allemaal onzin. Ajax heeft me teruggehaald voor veel geld en ik ben superblij hier", verzekerde Brobbey, die ook nog sprak over de kritiek die hij zou krijgen over het gebrek aan inzet op de training bij Ajax. ,,Dat doet me niet zoveel, dat komt van mannen van de Telegraaf die altijd onzin praten dus nee, dat doet me niet zoveel. Af en toe heb ik gesprekken gehad met Alfred Schreuder dat hij vond dat ik nog iets harder moest werken, maar dat zegt niet dat ik niet hard werk.”

