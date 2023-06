Ajax start definitief in voorronde Europa League, Sparta en Twente strijden om laatste ticket

De eredivisie zit erop en dat betekent dat bijna alle Europese tickets zijn toebedeeld aan een team. Ajax kon zonder zelf te spelen nog een ticket ‘promoveren’ als AS Roma de finale van de Europa League won, maar dat gebeurde niet. Verder moet alleen het ‘slechtste’ ticket nog verdiend worden. FC Twente en Sparta vechten uit wie dat laatste ticket bemachtigt. Dit is een overzicht van de tickets en instroomdata voor het volgende Europese seizoen.

Voor Ajax werd de laatste speelronde enorm spannend. De ploeg van John Heitinga verloor op bezoek bij FC Twente, maar door de nederlaag van AZ mag Ajax zich opmaken voor een Europees hoofdtoernooi. De eerste kans is de Europa League. De Amsterdammers starten in de play-offs daarvan. De loting is op 7 augustus en de eerste wedstrijd is op donderdag 24 augustus. Bij winst gaat Ajax naar het hoofdtoernooi, bij verlies wacht de groepsfase van de Conference League.

Er was nog een ‘ontsnappingsroute’ voor de Amsterdammers om de voorronde over te slaan, maar AS Roma delfde in de Europa League-finale na strafschoppen het onderspit tegen Sevilla. Dat Ajax zonder dat het zelf in actie hoefde te komen nog een ticket kon ‘promoveren’, heeft te maken met het feit dat de Feyenoord-beul van de EL naar de CL doorschuift. Er komt dan een plekje vrij in de groepsfase van het tweede Europese toernooi.



Die gaat naar de nummer 7 op de landenranking van de coëfficiëntenranglijst. Dat is Nederland. En Ajax heeft het Nederlandse ticket van de Europa League. Verder verandert er niets voor de andere nationale clubs. De loting van de groepsfase is op 1 september en de eerste wedstrijd is op donderdag 21 september.

Feyenoord kan zelfs groepshoofd worden in Champions League

Het eerste en meteen belangrijkste ticket is voor de kampioen van Nederland. Dat gaat naar Feyenoord. Met het kampioenschap plaatsen de Rotterdammers zich voor de groepsfase van de Champions League. De loting daarvan is op 31 augustus. De eerste speelronde is op dinsdag 19 of woensdag 20 september. Feyenoord zit in pot 1 als Manchester City dit seizoen de Champions League wint.

PSV naar kwalificatie Champions League

Het was lang spannend in de laatste speelronde van de eredivisie, maar PSV won van AZ en eindigde zelfs nog 6 punten voor Ajax. Dat betekent dat de Eindhovenaren met een nieuwe trainer naar de derde voorronde van de Champions League gaan. De loting is op 24 juli. De eerste wedstrijd is op dinsdag 8 of woensdag 9 augustus. PSV moet twee voorronden overleven om het hoofdtoernooi te bereiken van het miljardenbal. Als PSV niet beide rondes overleeft, wacht de groepsfase van de Europa League.

De ticketverdeling in de eredivisie 1. Feyenoord -> Groepsfase Champions League

2. PSV -> Derde voorronde Champions League

3. Ajax -> Play-offs Europa League óf groepsfase Europa League

4. AZ -> Derde voorronde Conference League

Winnaar play-offs -> Tweede voorronde Conference League

Opnieuw Conference League voor AZ

Dit seizoen haalde AZ razendknap de halve finales van de Conference League. Dat kunstje mag het team van trainer Pascal Jansen volgend seizoen herhalen. De Alkmaarders eindigden conform verwachting als vierde in de eredivisie. Dat betekent dat AZ in de derde voorronde van de Conference League start. De loting daarvan is op 24 juli, de eerste wedstrijd op donderdag 10 augustus. AZ moet twee rondes overleven om de groepsfase te halen.

Play-offs om Europees voetbal

De nummers 5 tot en met 8 van de eredivisie spelen in een minitoernooi om het laatste Europese ticket. In de play-offs staat een plek in de tweede voorronde van de Conference League op het spel. De loting daarvan is al op 21 juni. De eerste wedstrijd is op donderdag 27 juli. Voor de winnaar van de play-offs wacht dus een vroege voorbereiding op het nieuwe seizoen en daarmee een korte vakantie.

Zo ziet het programma in de play-offs eruit:

Halve finales

Heerenveen - FC Twente 1-2

FC Utrecht - Sparta 1-2



FC Twente - Heerenveen 4-0

Sparta - FC Utrecht 0-1, Sparta wint na strafschoppen



Finale

8 juni

20.00 uur: Sparta - FC Twente



11 juni

14.30 uur: FC Twente - Sparta

