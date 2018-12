Ajax thuis tegen Heerenveen in kwartfinale, Feyenoord in Kuip tegen Fortuna

De Rotterdammers speelden zeventien van hun laatste twintig bekerduels in De Kuip. Feyenoord, de bekerwinnaar van afgelopen seizoen, werd bij de loting, uitgevoerd door oud-voetballer Danny Koevermans, gekoppeld aan de Limburgse club die vorige week in de competitie nog met 2-0 won in De Kuip.



De duels in de kwartfinales worden gespeeld op 22, 23 en 24 januari. De KNVB presenteert maandag het programma. De eindstrijd is op zondag 5 mei.



Ajax speelt op zondag 20 januari in de competitie al thuis tegen SC Heerenveen. Een paar dagen later staat dus dezelfde wedstrijd voor de beker op het programma.



Feyenoord veroverde afgelopen seizoen de KNVB-beker door AZ in de finale met 3-0 te verslaan. Een jaar eerder stond AZ ook in de finale, maar toen was Vitesse met 2-0 te sterk.