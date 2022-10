Ajax-trainer Alfred Schreuder erkent na kansloze nederlaag: ‘Ik denk dat we als team niet goed genoeg zijn’

,,Ik denk dat we als team niet goed genoeg zijn", was Ajax-trainer Alfred Schreuder na de historische 1-6 nederlaag tegen Napoli duidelijk in zijn commentaar. De Amsterdammers hadden in het derde duel in de groepsfase van de Champions League niets in te brengen tegen de Italianen.

,,We begonnen oké, komen nog 1-0 voor", aldus Schreuder bij RTL. ,,Maar je zag wel dat ze gevaarlijk waren. Het enige wat ik voor wedstrijd heb gezegd, is dat we moedig aan bal moesten zijn. Dat waren we niet, we waren niet goed aan de bal en dan kom je in de problemen.”

,,De 1-3 net voor rust is een mentale tik. Op 1-1 en op 1-2 kregen we een goede mogelijkheid. Maar dat neemt niet weg dat Napoli beter wordt. En die 1-4 vlak na rust is typerend voor de avond. 1-6 lijkt geflatteerd, maar ik vond dat Napoli wel echt veel beter was. Zij hadden een heel goede dag en wij hadden een heel slechte dag. Dat zag je gewoon, het klasseverschil was te groot.”

,,Als je naar Napoli en Liverpool kijkt, zie je dat dat een maat te groot is voor ons. Als je naar de wedstrijd kijkt, zie je dat er een groot verschil is. Ik denk dat we als team niet goed genoeg zijn. Ik kan wel zeggen wie allemaal verkocht zijn, maar daar gaat het nu niet om. Het gaat erom dat we als team niet goed genoeg spelen. We willen met lef spelen aan de bal en de technische vaardigheden tonen, dat hebben we vandaag niet laten zien. Dit is onacceptabel, Ajax-onwaardig.”

,,Waarom ik niet gewisseld heb? Als ik dat nodig had gevonden, had ik dat gedaan", aldus Schreuder, die pas na 72 minuten spelen ingreep. ,,Dat is aan mij.”

Begrip voor fluitende fans

De supporters van Ajax keerden zich in de tweede helft tegen hun eigen ploeg. ,,De emoties bij de fans begrijp ik”, zei Schreuder. “Maar wij moeten rustig blijven. Dat zal ik ook altijd doen. Maar dat dit een tik is, lijkt me duidelijk.”

De trainer van Ajax verwees later op de persconferentie naar de aanloop naar de uitwedstrijd tegen Liverpool (2-1), nu drie weken geleden. ,,Toen kreeg ik nog vragen of dit het beste Ajax was van de laatste jaren. Nu is dat anders. We hebben deze zomer veel wisselingen gehad. Aan het begin van het seizoen leek het er wel snel in te zitten, maar nu even niet.”

Schreuder sprak zijn spelers nog niet toe na de wedstrijd. ,,Dat heeft nu geen zin. Dat komt morgen wel weer. Natuurlijk moet ik ook naar mezelf kijken.”

Programma Champions League

Standen Champions League

Statistieken Champions League

