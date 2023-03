Ajax-trainer John Heitinga vol branie voor Klassieker: ‘De zwakte van Feyenoord? Dat gaan jullie zondag zien’

Waar Feyenoord nog een Europa League-clash voor de kiezen krijgt, zit bij Ajax al vol de focus op de spannendste Klassieker in jaren. Sterker nog, de Amsterdammers planden de persconferenties zelfs op de dag van de generale repetitie van de rivaal, en niet op de gebruikelijke vrijdag. ,,Daar zit geen psychisch spelletje achter”, benadrukte Heitinga.

De 39-jarige clubman heeft Ajax in een kleine twee maanden gereanimeerd. De kampioen leek als nummer vijf en met zeven eredivisieduels zonder zege dood en begraven. Sinds de aanstelling van Heitinga als opvolger van de ontslagen Alfred Schreuder klom Ajax naar plek twee met zeven opeenvolgende zeges. Heitinga heeft er veel vertrouwen in dat zijn club de achtervolging doortrekt in de Klassieker en het gat met Feyenoord zondag in de Johan Cruijff Arena volledig dicht.

Quote We speelden met een man minder. Ik pakte geloof ik binnen dertig seconden geel en we wonnen met 2-1. John Heitinga

,,Ik zie de gretigheid en motivatie bij de jongens. We willen zondag de beste versie van onszelf laten zien. Voor de fans heeft deze wedstrijd net iets extra’s. Voor de spelers ook. Zij willen in grote wedstrijden ook beslissend zijn”, zei Heitinga, die niet per se denkt dat Ajax voordeel heeft van het Europese tussendoortje van Feyenoord. ,,Als ze winnen, geeft dat hen een boost. Vliegen ze eruit, is dat een tikje. Maar dit is de Klassieker. Daar hoeft je als trainer de batterij van je spelers niet voor op te laten. Er gelden geen excuses. Dit is één van de mooiste wedstrijden die er is.”

Heitinga benoemde de Madrileense en Merseyside derby nog, die hij als speler meemaakte. De Klassieker past volgens hem in dat rijtje. Sterker nog, hij bewaart er één van zijn fijnste voetbalherinneringen aan. Heitinga debuteerde in 2001 immers in de Kuip, toen Co Adriaanse hem liet invallen. ,,We speelden met een man minder. Ik pakte geloof ik binnen dertig seconden geel en we wonnen met 2-1.”

Als hoofdtrainer maakte hij de grootste Nederlandse kraker nog niet mee. ,,Voor supporters is dit de wedstrijd van het jaar, maar wij voelen dat allemaal. Het gaat om de koppositie. Ik ga er ook van genieten. Hoe? Dat begon na Heerenveen al, als je met de rest van de staf een gameplan maakt. Als je zoals vandaag tactisch traint. Als je hier voor de persconferentie het Arenadek oprijdt. Als speler voelde je die aanloop. Nu maak ik die als trainer voor het eerst mee. Je bereidt je zo goed mogelijk voor. Je kijkt heel scherp en goed. Ook hoe je straks een eventuele tegenzet kan plaatsen.”

Heitinga heeft de Klassieker van januari (1-1) nog eens teruggekeken. En meer wedstrijden van Feyenoord, om zich niet te laten verrassen en de titelkansen alweer zien te verdampen. ,,Het is echt een team. Het elftal is, als je per positie kijkt, knap bij elkaar gescout. Ze strijden voor elkaar. Daardoor is het echt een eenheid. Arne Slot heeft het goed voor elkaar.”

,,We weten ook dat ze twee manieren van drukzetten hebben en ook bereid zijn veel terug te sprinten. Ik zeg altijd: tegen wie we ook spelen, we moeten minimaal dezelfde arbeid leveren. Doen we dat, is de kans groter dat individuele kwaliteiten de wedstrijd zullen beslissen.” En wat Heitinga als zwakte van Feyenoord beschouwt? ,,Dat gaan jullie zondag zien”, aldus de trainer vol branie.

Quote Toen ik eind januari begon, heb ik tegen mijn vrouw gezegd: ik ga gewoon iets meer dan honderd dagen gasgeven en dan zien we het wel. John Heitinga

Meerdere vragen kreeg Heitinga ook over zijn toekomst. Aangezien hij - op de Europese eliminatie tegen Union Berlin na - nationaal alle wedstrijden won met Ajax, is het steeds meer de vraag of de club, die spoedig een nieuwe technisch directeur hoopt te presenteren, nog wel op zoek moet naar een nieuwe hoofdtrainer.

,,Toen ik eind januari begon, heb ik tegen mijn vrouw gezegd: ik ga gewoon iets meer dan honderd dagen gasgeven en dan zien we het wel”, zegt Heitinga, die wel erkent dat het naar meer smaakt. ,,Als je op deze plek zit, wil je het liefst blijven zitten. Ik heb de afspraak met de club gemaakt dat ik tot het eind van het seizoen blijf en dat we daarna gaan kijken hoe het verder moet.”

