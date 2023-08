Ajax-trainer Maurice Steijn eist rectificatie van Pierre van Hooijdonk na uitspraken over ‘duistere dealtjes’

Volgens Van Hooijdonk zou Steijn in zijn tijd als NAC-trainer ‘duistere dealtjes sluiten met bevriende spelermakelaars’. Dat zou volgens hem mede mogelijk worden gemaakt door Steijns goede band met voormalig NAC-directeur Mattijs Manders. In een brief van voetbaladvocaat Jan Kabalt staat dat Van Hooijdonk afstand moet nemen van zijn uitspraken op de site van NOS en in het voetbalprogramma zelf.