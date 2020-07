Ajax treft Red Bull Salzburg op trainingskamp in Oostenrijk

Luijckx enthousi­ast over Ajax-aan­winst: ‘Kudus is sterk, me­ga-bal­vast en explosief’

20:08 Mohammed Kudus (19), de nieuwste aankoop van Ajax, past wel in Amsterdam, zo zegt Kees Luijckx die in de Deense competitie tegen hem speelde. Kudus komt over van FC Nordsjaelland, tekent voor vijf seizoenen en kost Ajax negen miljoen euro.