Ajax verliest door fout van Steven Berghuis oefenduel van Go Ahead Eagles

Geklungel in de opbouw

Berghuis ging in de 34ste minuut van de oefenwedstrijd in de fout, na een simpele pass van doelman Ramaj. Via Berghuis belandde de bal voor de voeten van Sylla Sow, die Thibo Baeten in staat stelde de bal simpel binnen te tikken. In de 73ste minuut was Mika Godts dichtbij de gelijkmaker, maar het schot van de jonge Belg eindigde op de paal.