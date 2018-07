Ajax verliest met Blind besloten oefenduel tegen Konyaspor

AZ doet slechte zaken bij heenduel in Kazachstan

19:14 AZ heeft slechte zaken gedaan in de tweede voorronde van de Europa League. De ploeg van trainer John van den Brom verloor in Kazachstan met 2-0 bij Kairat Almaty. Volgende week donderdag (20.45 uur) is de return in Alkmaar.