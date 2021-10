Ajax vernedert Dortmund in wervelende voetbalshow en kan knock-outfase ruiken

Ajax staat na drie poulewedstrijden met één been in de achtste finales van de Champions League. Dat is het gevolg van een regelrechte masterclass in het eerste treffen met Borussia Dortmund: 4-0.

Door Johan Inan



Na twee maanden waarin Ajax de motor tegen mindere bedeelde ploegen in de nationale en Europese competitie, moest de eerste grote krachtmeting in de Koningsklasse antwoord geven op de vraag waar de landskampioen nu daadwerkelijk toe in staat is. Het antwoord na de eerste van drie examens deze maand: veel. Heel veel.

Nog niet op basis van de aarzelende openingsfase, maar wel op de masterclass die daarop volgde. Het startschot daarvoor werd gegeven in de tiende minuut, toen de vrijgespeelde Antony na de eerste goede Ajax-aanval het naliet om de rap naar de andere flank verplaatste bal langs Dortmund-goalie Gregor Kobel te plaatsen. De Zwitser voorkwam even later met zijn andere been dat Daley Blind, Ajax alsnog op voorsprong zette in de korte hoek nadat hij twee tegenstanders had laten tollen.

Kruin van Reus

Lang hoefde het opgeveerde publiek in de dampende en walmende Johan Cruijff Arena niet te wachten. Luttele seconden later meldde Dusan Tadic zich voor een vrije trap, die hij met hulp van de kruin van Marco Reus in de verre hoek krulde. Ajax pakte de leiding en meer dan dat, want plots maakten de Duitsers hard kennis met de ‘geolie aanvalsmachine’ waarover trainer Marco Rose maandag nog repte. Het doelpunt gaf Ajax vertrouwen en vleugels, getuige de snelheid, de hoogstandjes en de overlappingen waarmee Ajax de bal steeds sneller liet circuleren.

Na 25 minuten spelen bijvoorbeeld, toen Daley Blind (koppend) en Sébastien Haller (met borst en voet) een één-twee opzetten, die door de linksback via de binnenkant van de paal werd binnengeramd: 2-0. En dan moest de mooiste aanval nog volgen, toen Antony de bal in één keer doorschepte naar de opgestoomde Mazraoui. De rechtsback trok laag voor, waarna Steven Berghuis met een aai achter zijn standbeen Haller – tevergeefs – de kans op de 3-0 schonk.

Volledig scherm Remko Pasveer met een van zijn belangrijke reddingen. © AP

Reddingen Pasveer

Die viel alsnog toen Ajax na rust verder ging waar het gebleven was, hoewel Remko Pasveer tussendoor tot twee keer toe de aansluitingstreffer van Haaland voorkwam. De eerste keer, op slag van rust, nog met meer geluk dan wijsheid, maar aan het begin van de tweede helft voorkwam hij met zijn vingertoppen op fraaie wijze dat het gelanceerde fenomeen toesloeg met een volley.

Zo beëindigde de ervaren doelman, na een prima optreden in Friesland zaterdag, de hunkering naar de over twee weken weer speelgerechtigde dopingzondaar Andre Onana vrijwel helemaal in deel één van het tweeluik. Ook omdat Pasveer halverwege de tweede helft voor de derde keer de 22ste CL-treffer van Haaland in zijn achttiende duel voorkwam.

Latino's bewijzen hun waarde

Toen had Antony de buit al definitief binnengehengeld voor Ajax. De late terugkeer van de latino’s weerhield ze er niet van om voor de zoveelste keer hun waarde te bewijzen voor Ajax. Lisandro Martinez als rots in de branding, Edson Alvarez als onvermoeibare spelverdeler en balansbewaker en Antony als absolute smaakmaker. Na een klein uur spelen werd hij vrijgespeeld in het strafschopgebied, waarna hij met zijn heup zijn tegenstander de verkeerde kant op stuurde en de bal in de verre hoek krulde.

Bij die 4-0 bleef het, waardoor Ajax na drie groepsduel een krankzinnig doelsaldo van 11-1 overlegt en het met negen punten ontzettend bont moet maken om zich na twee jaar afwezigheid na de winter niet bij de Europese elite te voegen in de achtste finale van het miljardenbal.

