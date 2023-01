Ajax vindt opvolger Meijaard: Eringa gaat raad van commissarissen Ajax leiden

Meijaard bedankte vorig jaar voor een derde termijn als president-commissaris van Ajax. Hij heeft intern laten weten zijn voorzitterschap en lidmaatschap van de RvC te willen beëindigen indien en zodra een opvolger is gevonden.

In Eringa is er nu een vervanger gevonden. De voordracht betreft een benoeming voor de duur van drie jaar en acht maanden, tot en met november 2026. Hij geniet de steun van de ondernemingsraad van de landskampioen en de vereniging Ajax als grootaandeelhouder. Op 14 maart wordt er op een buitengewone algemene vergadering gestemd over de voordracht.