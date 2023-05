Ajax Vrouwen in stijl naar eerste landstitel sinds 2018: ‘Hiervoor ben ik naar Ajax gekomen’

Voor het eerst sinds 2018 is Ajax weer kampioen van de eredivisie voor vrouwen. Na drie titels voor FC Twente - in 2020 werd vanwege corona geen schaal uitgereikt - kreeg de formatie van trainer Suzanne Bakker vandaag in Zwolle weer de kampioensschaal uitgereikt.

Ajax had aan een zege bij PEC voldoende, maar de Amsterdammers pakten met 1-6 flink uit in Zwolle. De goals kwamen van Tiny Hoekstra (2), Romée Leuchter (2), Quinty Sabajo en Ashleigh Weerden. De 16-jarige Bo van Egmond deed in de slotfase iets terug namens PEC Zwolle. Naaste belager FC Twente strandde op een punt na een 2-1 zege op Feyenoord.

Ajax-aanvoerder Sherida Spitse kon haar tranen niet in bedwang houden na het veroveren van het kampioenschap in de Vrouwen Eredivisie. ,,Hier doe je het voor en dan komen de emoties los. Je kunt ze niet altijd laten gaan, maar nu wel”, zei de recordinternational na de benodigde zege bij PEC Zwolle in de laatste speelronde.

Volledig scherm Tiny Hoekstra en Rosa van Gool weten het: de titel bij de vrouwen gaat dit jaar naar Ajax. © Pro Shots / Remko Kool

,,Dit is heel mooi, als klein meisje was ik al voor deze club”, zei Spitse bij ESPN na het winnen van de zevende landstitel uit haar carrière. ,Hiervoor ben ik naar Ajax gekomen, om prijzen te winnen. We hebben hard gewerkt dit seizoen en het ging soms met vallen en opstaan. We hebben moeilijke periodes gekend onder meer met een gelijkspel tegen Feyenoord. Daar hebben we met elkaar over gesproken en ik ben heel trots op de ploeg dat we het zo hebben opgepakt.”

Ook coach Suzanne Bakker roemde na het laatste fluitsignaal het teamgevoel tijdens haar eerste seizoen als hoofdcoach. ,,Fantastisch. Hier hebben we met zijn allen keihard voor gewerkt, met de gehele staf en de speelsters. Het is echt een team, op het veld en daarnaast. We hebben een tweede kans gekregen toen FC Twente verloor van Fortuna Sittard, nadat wij punten hadden verspeeld tegen Feyenoord. We hebben tegen elkaar gezegd dat we die kans moesten grijpen en dat is gelukt.”

Volledig scherm Romée Leuchter. © Pro Shots / Remko Kool

Ajax had vorig weekend in een rechtstreeks duel de koppositie van Twente overgenomen dankzij een 1-0-overwinning op de titelverdediger. Bakker had zich na de zege op de rivaal nog niet rijk gerekend. ,,We hebben nu nog niets, we moeten tegen PEC Zwolle ook nog aan de bak”, zei de coach vorige week.

De waarschuwing bleek in de eerste helft op zijn plaats. PEC Zwolle joeg de bezoekers schrik aan door binnen de kortste keren de paal te raken. Leuchter bracht echter de rust terug door even later de score te openen. Na een pass van Nadine Noordam schoof ze bal koelbloedig in de verre hoek (0-1). PEC Zwolle gaf zich nog niet gewonnen en Ajax-keeper Lize Kop moest een paar keer handelend optreden.

Met dank aan Leuchter besliste Ajax vervolgens de wedstrijd in de slotfase van de eerste helft. De international bood Sabajo een niet te missen kans voor de 2-0 en maakte zelf de 3-0 na een fraaie individuele actie. Vier minuten na rust tekende ze voor de assist op de scorende Hoekstra (0-4). Hoekstra maakte tien minuten later ook haar tweede doelpunt, voordat Weerden in de 65e minuut de 0-6 binnenschoot. Bo van Egmond deed in de slotfase wat terug namens PEC Zwolle.

Voor Ajax is het de derde titel uit de clubhistorie, na de eerdere kampioenschappen van 2017 en 2018.

Volledig scherm Ajax viert feest na een van de goals in Zwolle. © Pro Shots / Remko Kool

