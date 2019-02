Ajax wil nog steeds met fans naar De Kuip

De KNVB schaarde zich achter de beslissing van burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam en Feyenoord om tijdens de halve finale geen fans van Ajax toe te laten. ,,Wij zijn het daar niet mee eens”, stelt een woordvoerder van Ajax. ,,We willen daar over praten en ook bekijken hoe dit in de toekomst beter kan. Afhankelijk van dat gesprek zullen we zien of we naar de rechter gaan.”