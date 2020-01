Ajax wil spits Traoré dit seizoen niet verhuren

PSV ook onderuit tegen KAS Eupen

15:20 PSV heeft zijn trainingstage in Qatar afgesloten met een 2-1 nederlaag tegen KAS Eupen. In het tweede oefenduel van de week scoorde alleen Armindo Bruma voor de ploeg van trainer Ernest Faber, die net als donderdag tegen Club Brugge (1-2 verlies) dus weer meerdere goals tegen kreeg. Positief was het sterke spel van de 17-jarige Noni Madueke, die net als tegen Brugge weer minuten mocht maken.