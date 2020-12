Ajax wint dankzij wervelende eerste helft van ADO, Promes maakt rentree

Tegen ADO begon Promes op de bank. Hij zag dat Ajax in de eerste helft, na een moeizame beginfase, fris speelde. Dusan Tadic brak in de 20ste minuut de ban en dankzij Klaas-Jan Huntelaar en Zakaria Labyad leidde de Amsterdammers halverwege met 4-0.



Met drie nieuwe spelers op het veld, waaronder Promes, was Ajax na rust geen schim van de ploeg die ADO kapot speelde in de eerste helft. Vier minuten na rust maakte ADO-spits Michiel Kramer zelfs de 1-4. Invaller Samy Bourard bracht de spanning met nog twintig minuten te spelen verder terug, maar meer zat er voor de thuisploeg niet in.



Ajax blijft dankzij de zege koploper in de eredivisie, met 33 punten na dertien wedstrijden. De voorsprong op naaste belager PSV bedraagt drie punten. ADO staat 17de en voorlaatste, met zeven punten.