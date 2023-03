Ajax wint in Heerenveen na flitsende start en legt druk weer bij Feyenoord

Ajax staat in ieder geval enkele uren naast koploper Feyenoord. Na een raketstart met drie goals binnen de eerste twintig minuten, wonnen de Amsterdammers met 2-4 bij SC Heerenveen. Het was voor John Heitinga de zevende zege in evenveel competitiewedstrijden als trainer van Ajax.

Heitinga voerde één wijziging door in zijn basisploeg. Kenneth Taylor verving Davy Klaassen op het middenveld, waarmee de coach koos hetzelfde elftal als in het thuisduel met Union Berlin. Dat was misschien wel de zwakste wedstrijd onder leiding van Heitinga, die Ajax, vooral door een gebrek aan diepgang en creativiteit, niets zag klaarspelen tegen de Duitsers.

Hoe anders was dat tegen Heerenveen, toen Ajax de zege binnen twintig minuten al veilig had gesteld met drie treffers en daarmee koers hield voor het doel om Feyenoord volgende week, in een onderlinge clash voor de interlandbreak, van de koppositie te kegelen.

Na tien minuten opende Mohammed Kudus de score, toen hij de bal na een aanval door het midden langs doelman Xavier Mous in de verre hoek krulde. Met zijn elfde goal kwam de Ghanees op de topscorerslijst niet alleen naast Brian Brobbey, maar hielp hij Ajax ook een reeks van trefzekere uitduels (25) evenaren uit 1969.

Volledig scherm Mohammed Kudus in actie. © ANP

Oud-Ajacied Mous kon de bal vijf minuten later alweer uit dezelfde hoek vissen, waar Edson Álvarez hem met een zondagsschot kansloos liet. Die pegel was fraai, maar de derde Ajax-goal was nog mooier. Steven Bergwijn gleed na een fraaie combinatie met Dusan Tadic door de Heerenveen-defensie, waarna ook hij Mous kansloos liet. Voor Bergwijn betekende het zijn eerste eredivisiegoal dit kalenderjaar, terwijl captain Tadic zijn aantal assists naar zestien tilde.

Dat Bergwijn in aanloop naar de Klassieker weer opkrabbelt bij Ajax, bewees hij na een halfuur spelen nog eens, toen hij langs een handvol Friezen soleerde en alleen voor Mous met een diagonaal schot de paal raakte. Het zwakke verdedigen was voor Kees van Wonderen reden om hard in te grijpen. Even nadat Osame Sahraoui voor een overtreding op de vrij voor Mous opgedoken Devyne Rensch beging en arbiter Jeroen Manschot zijn toegekende penalty terugdraaide naar een vrije trap, paste de coach van Heerenveen liefst drie wissels toe.

Volledig scherm © Pro Shots / Ron Baltus

Eén van die invallers, Thom Haye, hielp de spanning iets meer terug te brengen door de bal naar de tweede paal te slingeren. Daar kon Pelle van Amersfoort de 1-3 in een leeg doel koppen, ook door een inschattingsfout van Ajax-sluitpost Gerónimo Rulli. Daardoor begon Heerenveen nog met een vleugje hoop aan de tweede helft.

Het vleugje hoop dat het publiek in het Abe Lenstra stadion kreeg voor de tweede helft, vervloog al na dik vijf minuten. En dit keer mocht Mous zich de Ajax-treffer wel aanrekenen omdat hij zich in de korte hoek verkeek op een schot met het chocoladebeen van Taylor (1-4).

De marge van drie wist Ajax echter opnieuw niet vast te houden of uit te bouwen. Nog wel toen Manschot na interruptie van de VAR opnieuw een penalty terugdraaide. Daarmee ontsnapte vooral Álvarez, die de bal eerst inleverde en vervolgens een gevaarlijke tackle inzette op Sahraoui. Brobbey, die uitblinker Bergwijn afloste, raakte vervolgens met een kopbal de lat.

Volledig scherm © ANP

Van het frisse en frivole aanvalsspel was na rust weinig over bij Ajax. Heerenveen drong meer aan, ook omdat de bezoekers de achterdeur minder snel dichtsloegen. En na Van Amersfoort kon ook de van een blessure herstelde Sydney van Hooijdonk, die enigszins verrassend op de bank begon, het andere euvel van Ajax blootleggen. Ditmaal verkeek de Argentijn Rulli zich op een voorzet van Sahraoui, waardoor Sydney van Hooijdonk de bal het lege doel in zag stuiteren en Ajax alweer de veertiende kopgoal van het seizoen incasseerde.

Het weerhield de Amsterdammers er niet van Feyenoord, dat vanavond in actie komt tegen Volendam, te achterhalen op de ranglijst. Volgende week hoopt de landskampioen in een onderlinge kraker de reeks van zeven opeenvolgende zeges door te trekken tegen de aartsrivaal om titelprolongatie helemaal in eigen hand te krijgen.

