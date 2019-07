Ajax wint Johan Cruijff Schaal na overtuigende zege op PSV

Door Chris Ottens



Ajax speelde PSV in de beginfase overhoop. Kasper Dolberg bezorgde de Amsterdammers met een doelpunt na 35 seconden (het snelste doelpunt ooit in de Johan Cruijff Schaal) een bliksemstart:1-0. Bij die goal stond het achterin niet goed bij PSV, waar de Franse verdediger Oliver Boscagli in de basis startte. Verder waren er basisplaatsen voor Jorrit Hendrix, Cody Gakpo en Sam Lammers. Bij Ajax maakte onder meer Quincy Promes zijn officiële debuut.



Vlak na de 1-0 kreeg Dolberg nog een grote kans om er meteen ook 2-0 van te maken, maar zijn inzet belandde ditmaal naast het doel van Jeroen Zoet. PSV moest zich in die beginfase met hand en tand verdedigen, Jorrit Hendrix pakte nog een gele kaart en ontsnapte later in de eerste helft aan zijn tweede gele kaart. Ondertussen kwam de wedstrijd meer in balans en kreeg PSV ook mogelijkheden, maar ontbrak het vaak net aan een goede eindpass. Spits Lammers was op slag van rust met een kopbal nog het dichtst bij een Eindhovens doelpunt.