Ajax wint nu wel van Heracles en zet PSV op vijf punten achterstand

Ajax heeft de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo met 3-0 gewonnen. De 16.000 toeschouwers in de Johan Cruijff Arena hadden in de slotfase nog vaker willen juichen, maar de ploeg van Erik ten Hag sprong slordig met de kansen om. Ajax staat na 21 speelrondes vijf punten voor op PSV en zes op Feyenoord.

Door Johan Inan



Van de spannende titelrace die na de winterstop leek los te barsten, is na drie eredivisieronden in 2022 vooralsnog weinig over. Moest Ajax een maand geleden PSV nog voor zich dulden, daar heeft de titelfavoriet nu al een voorsprong van vijf punten op de rivaal te pakken. Ajax, dat Utrecht en PSV vorige maand versloeg en de eerste achtervolger gisteren ook onderuit zag glijden tegen AZ, had zaterdagmiddag geen kind aan Heracles.



Antony had al twee goede kansen gemist, toen Davy Klaassen Ajax halverwege de eerste helft alsnog de openingstreffer bezorgde. De middenvelder, die de zieke Ryan Gravenberch verving, drukte de bal op de doellijn binnen na een scherp aangesneden vrije trap van Steven Berghuis. De bal werd onderweg met het hoofd getoucheerd door Lisandro Martinez, die net als Edson Alvarez fit genoeg bleek om tegen Heracles te beginnen.

Het doelpunt bracht Ajax verder aan het swingen, maar op het scorebord werd dat voor rust niet verder uitgedrukt. Zo mocht Heracles, dat in 1964 voor het eerst en voor het laatst bij Ajax won maar in de laatste negen onderlinge ontmoetingen de favoriet vijf keer bedwong (in Almelo werd het eerder dit seizoen 0-0), blijven hopen op een stunt.

Volledig scherm © Pro Shots / Jasper Ruhe

Vijftiende assist voor Tadic

Maar uitgerekend in een fase waarin Heracles daar enigszins aanspraak op maakte, vervloog het laatste beetje hoop voor de laagvlieger. Dat mocht verdediger Marco Rente zich aanrekenen. Hij liet zich in de gevarenzone de bal afsnoepen door Dusan Tadic.

Met zijn vijftiende assist hielp de captain van Ajax de teruggekeerde Sébastien Haller vervolgens aan zijn dertiende competitietreffer. De Ivoriaanse topscorer, die na de uitschakeling in de Afrika Cup meteen de geblesseerde Brian Brobbey weer verving in de punt van de aanval, beleefde tot de beslissende treffer een weinig gelukkige rentree.

Invaller Kenneth Taylor had amper een minuut nodig voor een treffer. De linkspoot loste Steven Berghuis af, zette vanaf links een aanval op en schoof even later zelf zijn eerste eredivisiegoal onder Heracles-keeper Janis Blaswich door: 3-0. Doelpunten vielen er daarna niet meer te noteren, ook omdat Tadic een strafschop miste en een vuurpijl van Alvarez de lat schampte.

Bij Ajax werd Nicolás Tagliafico, die tot zijn woede een transfer naar FC Barcelona misliep, bij zijn invalbeurt met een luid applaus onthaald. De Argentijn kon zo nog twintig minuten bijdragen aan de zeventiende clean sheet van het seizoen van Ajax. Belangrijker nog, de koploper en titelhouder zette knoeiende achtervolger PSV op vijf punten achterstand, en tilt het gat naar nummer drie Feyenoord weer naar zes punten.

Volledig scherm © Pro Shots / Jasper Ruhe

Volledig scherm © ANP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.