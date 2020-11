Akkoord tussen Genk en FC Utrecht: Van den Brom op weg naar België

Thorup vertrok onlangs zeer abrupt naar FC Kopenhagen. Daarom was de trainersvacature bij Genk vacant. Van den Brom was met stip de eerste optie om die in te vullen, nadat OH Leuven-trainer Marc Brys bedankte. Van den Brom stond eerder al op de shortlist van Genk, toen Thorup de voorkeur kreeg na het ontslag - ook nog dit seizoen - van Hannes Wolf.

De naderende stap van Van den Brom is opmerkelijk te noemen. De Amersfoorter is bezig aan zijn tweede seizoen bij FC Utrecht en ligt op dit moment nog vast tot medio 2022. Vorig jaar, in het afgebroken coronaseizoen, bereikte hij met FC Utrecht de bekerfinale. Met een wedstrijd minder gespeeld liep hij net een positie mis op de eredivisieranglijst die recht zou geven op een Europees ticket. Dit seizoen staat FC Utrecht voorlopig op de achtste plek, ook nu weer met een wedstrijd minder gespeeld.

Toen Genk zich meldde, ging het snel. Door de interesse van Van den Brom in een nieuw, Belgisch avontuur was het vooral de vraag hoe hard FC Utrecht zich zou opstellen in de onderhandelingen. De Belgen moeten immers wel een afkoopsom aftikken voor Van den Brom. Toch klinkt het nu vanuit België dat er al een akkoord is. Nu moeten Van den Brom en Genk nog tot een overeenstemming komen, al lijkt dat een kwestie van tijd.

Van 2012 tot 2014 was Van den Brom al twee seizoenen trainer in België, bij Anderlecht. Daar greep hij een landstitel en twee Belgische Supercups. Verder was hij in het verleden trainer van AGOVV, ADO Den Haag, Vitesse en AZ.

Volledig scherm John van den Brom. © ANP