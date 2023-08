Alex Kroes nieuwe algemeen directeur van Ajax: meerjarig contract ligt klaar

Kroes wordt ook directievoorzitter bij de Amsterdamse topclub. Zijn benoeming is nog niet officieel, want het moet nog worden bekrachtigd door de Raad van Commissarissen. ‘De RvC is tevens voornemens om Kroes te benoemen als statutair directeur, met inachtneming van de geldende procedure, en wel voor een periode van drie jaar', schrijft Ajax in een persbericht.

Kroes vervulde de laatste jaren meerdere rollen in de voetballerij. Zo richtte hij in 2000 spelersmakelaarbedrijf SEG op. Met zijn bureau begeleidde Kroes onder meer topspelers als Robin van Persie en Memphis Depay. In 2018 verkocht hij het bedrijf en kocht hij aandelen van Go Ahead Eagles. Bij AZ was Kroes directeur International Football Strategy.