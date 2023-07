Alex Pastoor heeft na promotie rijendik echte vrienden in Almere

Edwin van der Sar blijft na hersenbloe­ding op intensive care, situatie 'stabiel maar zorgelijk’

Edwin van der Sar (52) blijft voorlopig op de intensive care in een ziekenhuis in Split. De situatie van de voormalig directeur van Ajax, die gisteren tijdens zijn vakantie op het Kroatische eiland Hvar een hersenbloeding kreeg, is ‘stabiel maar zorgelijk’, meldt zijn oude club Ajax. De spelers van Ajax staken Van der Sar vanmiddag daarnaast een hart onder de riem.