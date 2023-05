Alfred Schreuder houdt speciale band met NAC: ‘Wens om hier trainer te worden, is er nog steeds’

,,Ieder weekend kijk ik naar de uitslag van NAC. Dat gevoel zit heel diep.” Schreuder praat gepassioneerd over de club waar hij 25 jaar geleden zijn hart aan verloor. ,,Ik was speler, maar ook supporter. NAC is een speciale club. Dat zegt Henk ook en Henk is een grote trainer geweest”, verwijst hij naar zijn oud-trainer Henk ten Cate.

Zelf hoopt hij ook ooit in Breda voor de groep te staan. ,,De wens om trainer van NAC te worden, is er nog steeds. Al is het maar om wat terug te doen voor de club.” Schreuder zwaaide de scepter bij FC Twente, Hoffenheim, Club Brugge en Ajax. Als assistent van Ronald Koeman snuffelde hij in de keuken van FC Barcelona. En toch ziet Schreuder zichzelf op een dag terugkeren in het Rat Verlegh Stadion.

,,Het is niet uit te leggen wat NAC betekent als je er niet zelf bent geweest. Ik ben ook nog eens vijf jaar aanvoerder geweest, wat voor extra binding zorgt. Mijn zoon wilde het niet geloven, maar NAC is de vijfde club van Nederland. Groter dan AZ, Vitesse en Utrecht.”

Volledig scherm Alfred Schreuder als aanvoerder van NAC. © Kees Van Dongen

Arne Slot

Schreuder was als aanvoerder in het tijdperk Henk ten Cate het verlengstuk van zijn trainer. Samen werden ze met NAC in het seizoen 2002/2003 vierde in de eredivisie. ,,Henk had daarin het grootste aandeel.” Zaterdag waren de twee ter gelegenheid van een reünie terug in het Rat Verlegh Stadion.

Afwezig bij de reünie was Arne Slot. Maar wat voor Slot geldt, geldt ook voor Schreuder. NAC laat hen nooit meer los. Drie jaar geleden, nadat NAC aan AZ werd gekoppeld voor de kwartfinale van de KNVB-beker, zei Slot dat hij zijn mooiste tijd als speler bij NAC had beleefd. ,,En ooit zou ik een keer trainer van NAC willen worden.”