Alfred Schreuder over coachende Tadic: ‘Als mensen dat naar het negatieve vertalen, is dat hun probleem’

Ajax kroop tegen FC Volendam (2-4) na een 0-3 voorsprong nog door het oog van de naald in de slotfase. Daarin fungeerde de flink bekritiseerde Dusan Tadic als een verkapte assistent-trainer door druk te coachen aan de zijlijn. Daar had hoofdtrainer Alfred Schreuder geen problemen mee. ,,Wat hadden de mensen gezegd als hij chagrijnig op de bank zat?”

Schreuder was niet de enige die Ajax al schreeuwend tijdens het curieuze slotoffensief van Volendam van puntverlies probeerde te behoeden. Daarbij werd de hoofdcoach geflankeerd en geassisteerd door Tadic. Of Schreuder niet tegen zijn captain had moeten zeggen dat hij rustig op de bank moest plaatsnemen?

,,Nee, dat hoef ik niet tegen Dusan te zeggen. Hij is de aanvoerder van Ajax. Als je kijkt wat hij tot nu toe heeft gepresteerd voor de club.. Dat komt ook door zijn emotie. Het is ook zijn karakter waardoor hij zo goed is geworden. Als mensen dat naar het negatieve willen vertalen, dan is dat hun probleem en niet de mijne”, stelde Schreuder.

Dat negatieve is dat tijdens de worsteling van Tadic de voorbije maanden en de dramatische reeks van Ajax de voorbije weken bij de buitenwacht de indruk is ontstaan dat Schreuder zijn leider de hand boven het hoofd houdt. De dissonant werd sporadisch naar de kant gehaald door de hoofdtrainer, die bovendien dezelfde zaakwaarnemer heeft. Tegen Volendam gebeurde dat wel na een uur, ook omdat Tadic in Napels woensdag een schorsing uitzit.

,,Ik kijk daar heel anders naar. Ik zie iemand die heel begaan en bevlogen is met het elftal. Dusan doet alles om te winnen met Ajax. Ik zie iemand die zelfs nog positief is nadat hij wordt gewisseld. Wat hadden de mensen gezegd als hij chagrijnig op de bank was gaan zitten”, vroeg Schreuder, die stelde zich niets aan te trekken van de beeldvorming, zich af.

Van het risico dat zijn aanvoerder andere instructies geeft dan hijzelf, wilde Schreuder, die tien jaar geleden al met Tadic werkte bij Twente, niets weten. ,,Dusan en ik kennen elkaar al zo lang. Ik weet dat hij echt wel hetzelfde zegt als wat ik zeg. De beeldvorming die daarbij ontstaat, interesseert me niet. Ik kan er niks mee. Als je me kent, weet je dat ik niet zo ben. Ik kan weinig met de mening van anderen. Als ze denken dat hij alles te vertellen heeft, is dat prima. Het maakt voor mij niet uit dat andere mensen dat denken.”

,,Er zijn vijftien analisten met Ajax bezig. De club heeft tien miljoen fans. Al die meningen horen erbij”, vervolgde Schreuder. ,,Voor mij is het zaak bij mezelf te blijven en te analyseren wat we het beste kunnen doen met de staf en met spelers in gesprek te blijven. Ik kan me goed afsluiten van wat anderen vinden. Echt.”

Voor Tadic druk coachend aan de zijlijn stond, zag Schreuder de op de rechterflank ver teruggevallen aanvaller zich herpakken. De meest waardevolle eredivisiespeler van de voorbije seizoenen verzilverde onder meer een penalty en schonk Mohammed Kudus een paar goede kansen.

,,Ik vind het iets te gemakkelijk om nu te stellen dat Dusan beter niet meer op rechts kan spelen. Daar heb ik hem ook goede wedstrijden zien spelen. Maar goed, ik weet ook dat dat niet zijn beste positie is. Steven Berghuis deed het bovendien goed op rechts vandaag. Maar volgens mij kan ook niemand ontkennen dat Steven Bergwijn het goed heeft gedaan op rechts”, besloot Schreuder, die de nodige positiewisselingen doorvoerde tegen de gedoodverfde degradant en Ajax - na een 0-3 voorsprong - alsnog met pijn en moeite een eind zag maken aan de reeks van vier duels zonder zege.