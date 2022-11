Alfred Schreuder teleurgesteld na verloren topper: ‘Je mag veel meer van ons verwachten’

,,Ik vond dat we geen goede wedstrijd speelden", begon Schreuder voor de camera van ESPN . ,,Verdedigend hadden we weinig problemen, maar aan de bal waren we slecht. Het baltempo was te laag en overtallen werden niet uitgespeeld. Dan creëer je maar één of twee mogelijkheden in de eerste helft.”

Al met al mag je van Ajacieden meer verwachten, zei Schreuder. ,,We hebben tegen Rangers goed gespeeld, in Waalwijk goed gespeeld, maar vandaag waren we niet goed genoeg. We moeten simpelweg een betere prestatie neerzetten. Nu gaan we focussen op Vitesse, want als we winnen staan we bovenaan. De kwaliteit is er genoeg om bovenaan te staan.”